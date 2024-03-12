Niğde\'de İstiklal Marşı\'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba ihtiyaç sahibi engellilere verildi

Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için empati yapmanın önemine vurgu yaptı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.