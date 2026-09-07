Niğde'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Niğde'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bir araçta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu, Alın Gişeleri'nde yol arama ve kontrol faaliyetinde bir araçta arama yaptı.
Aramada, 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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