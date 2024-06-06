Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde'de mayıs ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 20 zanlı yakalandı. Operasyon sonucunda, zanlılarla birlikte 1 milyon 375 bin makaron, 95 şişe alkol, 2 ruhsatsız tüfek ve 2 sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

06.06.2024 13:49
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Niğde'de mayıs ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ulusal güvenliğe yönelik suçlar, ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet suçlarıyla ilgili mayıs ayında 20 zanlıyı yakaladı.

???????Zanlılarla birlikte 1 milyon 375 bin makaron, 95 şişe alkol, 2 ruhsatsız tüfek, 2 sahte çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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