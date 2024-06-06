Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı

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Niğde'de mayıs ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ulusal güvenliğe yönelik suçlar, ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet suçlarıyla ilgili mayıs ayında 20 zanlıyı yakaladı.

???????Zanlılarla birlikte 1 milyon 375 bin makaron, 95 şişe alkol, 2 ruhsatsız tüfek, 2 sahte çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.