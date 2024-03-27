Niğde\'de "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi" çalışmaları başladı

Güncel

Niğde Belediyesinin "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi"nde çalışmalara başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapım çalışmalarına başlanan proje kapsamında tarihi ve kültürel değeri olmayan binalar yıkılıp, bu yapıların yerine uygun mimarilerle yenileri yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kenti her anlamda geliştirecek projenin yeni dönemde tamamlanacağını belirtti.

Bölgede koruma altına alınan binaların geleneksel mimariye uygun restore edilerek turizme kazandırılacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında tescilli yapılar korunacak, bölgedeki yapıların restitüsyonu, restorasyonu ve rekonstrüksiyonu yapılacak. Geleneksel dokuya uygun olarak ticarethane, konut ve sosyal donatı alanlarıyla bölgemiz hem korunacak hem de yenilenecektir. Bölge, her anlamda bir cazibe merkezi haline gelecek. Proje tamamlandığında kentin tarihi ve kültürel açıdan zenginliği gelecek nesillere aktarılacak. Restorasyon çalışmalarıyla kale duvarları, tarihi evler ve diğer önemli yapılar eski ihtişamına kavuşacak. Bunun yanı sıra çevredeki sokaklar ve meydanlar da düzenlenerek, ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği alan oluşturulacak."