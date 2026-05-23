Niğde'de Kavga: 16 Yaşındaki Gökdeniz D. Tabancayla Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Kavga: 16 Yaşındaki Gökdeniz D. Tabancayla Vurdu

23.05.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftlik'te husumet nedeniyle çıkan kavgada Gökdeniz D., Samet Akçar'ı başından vurarak ağır yaraladı.

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde çıkan tartışmada Gökdeniz D. (16), husumetlisi Samet Akçar'ı (28) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Şeyhler Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökdeniz D. ile Samet Akçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökdeniz D., tabancayla Samet Akçar'a ateş açtı. Başından vurulan Akçar, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akçar, ambulans ile Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçar, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Gökdeniz D.'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Kavga: 16 Yaşındaki Gökdeniz D. Tabancayla Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:08
Bu parayı veren formayı giydirir Sörloth’un bonservisi belli oldu
Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 23:43:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Niğde'de Kavga: 16 Yaşındaki Gökdeniz D. Tabancayla Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.