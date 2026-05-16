Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 51 AF 252 plakalı otomobil, Ulukışla ilçesi Kılan köyü TOKİ evleri mevkisinde Alper Nevzat Cerit'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Cerit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, Ulukışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?