Niğde\'de Kaza: 1 Yaralı

Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Caddesi'nde Emre S'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Ö.F.K. yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
