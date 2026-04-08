Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 1'i bebek, 3 kişi tedavi altına alındı.
H.Y'nin (30) kullandığı 59 AAV 287 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kavuklu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Y. (28) ve Y.Y. (1) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
