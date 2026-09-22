Niğde'de kontrolden çıkıp üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

NİĞDE'de kontrolden çıkarak üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak üst geçitten yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.