Niğde\'de Kur\'an kursu öğrencileri için veda programı düzenledi

Niğde'nin Bor ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için veda programı düzenledi.
Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.
Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü İsmail Çakır, Kur'an kurslarının gençlerin dini eğitiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Kursta dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.
