Niğde'de Mahsur Kalan Dağcılara Ulaşıldı

Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Cımbar Vadisi Kaletepe mevkisine tırmanan yabancı uyruklu 2 dağcıdan birinin düşmesi sonucu ayağı kırıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan dağcılara, 6 saat süren çalışmanın ardından ulaştı.
Kaletepe mevkisinde bulunan dağcıların helikopterle hastaneye götürülmesi planlanıyor.
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