Niğde'de narkotik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 6 sentetik hap ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 sentetik uyuşturucu hap, 12 gram esrar ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.