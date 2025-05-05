Niğde'de Öğretmene Darbe İddiası

Niğde Valiliği, kent merkezindeki ortaokulda öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında öğretmenin öğrenciyi darbettiği yönünde yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezinde bulunan bir ortaokulda görevli öğretmen Ö.C. ile öğrenci Ö.B.K. arasında yaşandığı iddia edilen olay, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşır ulaşmaz gerekli inceleme ve soruşturma süreci ivedilikle başlatılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmekte olup gelişmeler Valiliğimizce yakından takip edilmektedir."