Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.D. (23) idaresindeki 51 AD B 454 plakalı otomobil, Niğde- Çiftlik kara yolu Yeşilburç köyü yakınlarında S.A'nın (23) kullandığı 51 ACK 585 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.C, G.A. ve Ö.A. ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-28' operasyonunda, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Bahis ve Şans Oyunları Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik 34 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan UltrAslan Bafra Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu olmayan ailelere gıda yardımında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, aralarında para toplayarak 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileler, evlerinde ziyaret edilerek gıda kolileri teslim edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Çanakkale'de Ezine ilçesi yönüne seyreden bir minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste sıkışan sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yapım işi ihalesi, 2 firmanın teklif vermesiyle gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapım işleri için yapılan ihalede, 17 bin 864 metre inşaat alanına sahip olacak İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi için 2 firma teklif sundu. İhalede sunulan tekliflerden birisi 791 milyon 923 TL, diğer firmanın teklifi ise 694 milyon 899 TL oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yapılacak olan yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulundular.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakam Abdussamed Yiğit, şehit piyade er İsa Kul'un ailesiyle iftar yaptı. Kaymakam Yiğit, ailenin taleplerini dinleyerek şehit yakınlarının yanında olduklarını belirtti ve şehidin annesine Türk bayrağı hediye etti.
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