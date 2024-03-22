Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Niğde\'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, S.D. ve S.A. isimli sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

22.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.D. (23) idaresindeki 51 AD B 454 plakalı otomobil, Niğde- Çiftlik kara yolu Yeşilburç köyü yakınlarında S.A'nın (23) kullandığı 51 ACK 585 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.C, G.A. ve Ö.A. ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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