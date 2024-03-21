Niğde'de Otomobil Devrildi: 3 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de Otomobil Devrildi: 3 Öğretmen Yaralandı

Niğde\'de Otomobil Devrildi: 3 Öğretmen Yaralandı

Niğde'de, Yıldıztepe beldesindeki okula giden bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 öğretmen yaralandı. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

21.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 öğretmen tedavi altına alındı.

Kent merkezden görev yaptıkları Yıldıztepe beldesindeki okula giden öğretmen D.O. (41) idaresindeki 51 ACE 003 plakalı otomobil, Pınarcık köyü yakınlarında devrildi.

Araçtaki öğretmenler D.O., R.Y.Ç. (30) ve G.Y.'nin (45) yaralandığı kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Niğde, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Otomobil Devrildi: 3 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika

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