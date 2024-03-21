Niğde\'de Otomobil Devrildi: 3 Öğretmen Yaralandı

İzmir'de Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan atan 82 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sırasında yapılan incelemede suç unsuru slogan atan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıyan 82 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Daha önce de etkinlik sonrası terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmış ve 6 şüpheli tutuklanmıştı.