Niğde'de Otomobil Tamirhanesinde Yangın: Patlama Sesleriyle Mücadele Ediliyor - Son Dakika
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Niğde'de Otomobil Tamirhanesinde Yangın: Patlama Sesleriyle Mücadele Ediliyor

Niğde\'de Otomobil Tamirhanesinde Yangın: Patlama Sesleriyle Mücadele Ediliyor

Niğde'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangında, araç tamirinde kullanılan malzemelerin yanması nedeniyle küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

20.11.2024 16:32  Güncelleme: 16:33
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NİĞDE'de bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araç tamirinde kullanılan balata spreyi gibi bazı malzemelerin yanması nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangına müdahale ediyor.

Nar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek ve çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için çalışma başlattı. Araç tamirinde kullanılan balata spreyi gibi bazı maddelerin yanması nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamalar da yaşandı. Bu sırada tamirhanede bulunan 3 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etrafını saran itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Otomobil Tamirhanesinde Yangın: Patlama Sesleriyle Mücadele Ediliyor - Son Dakika

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