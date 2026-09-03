Niğde'de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu
Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde caddedeki bir ağaç, park halindeki 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi; ağaç kaldırılırken otomobilde hasar meydana geldiği ve inceleme başlatıldığı bildirildi.
NİĞDE'de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Merkez ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi'nde, caddedeki bir ağaç park halindeki 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, ekipler ağacı kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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