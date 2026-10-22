Niğde\'de polis \'Narkonokta\' ve anne projesiyle 2 bin 92 kişiyi bilgilendirdi

Niğde'de polis 'Narkonokta' ve anne projesiyle 2 bin 92 kişiyi bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 18 etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinliklerde 2 bin 92 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 18 etkinlikte, 2 bin 92 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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