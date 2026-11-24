Niğde'de sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, emniyet uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Niğde'de akşam etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu. Ata Sanayi Sitesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, emniyet ekipleri şiddetli yağış ve düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri uyardı.
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ata Sanayi Sitesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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