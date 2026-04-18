Niğde'de Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
Niğde'de Sağanak Yağış Etkili

Niğde\'de Sağanak Yağış Etkili
18.04.2026 21:05
Niğde'de sağanak yağışlar su seviyelerini artırdı, taşkınlar ve su birikintileri oluştu.

Niğde'de aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde karların erimesi sonucu Koyunlu ve Küçükköy dereleri ile Koyunlu Barajı'nda su seviyesi yükseldi.

Yağış sonrası yollarda ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, suların kontrollü şekilde Akkaya Barajı'na yönlendirildiğini bildirdi.

Yağış sonrası karların erimesiyle birlikte Koyunlu ve Küçükköy dereleri ile Koyunlu köyündeki barajda taşkınlar oluştuğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Özbelde Mahallesi tarafına doğru da gelen bir hat var. Buradan da kontrolsüz şekilde gelen su var. Ekiplerimiz çalışıyor, Devlet Su İşleri görev başında, şu an kontrollü şekilde Akkaya Barajı'na kadar ulaştırılıyor. Şükürler olsun bu sene bereketli geçti. O bereketin de yansıması oluyor. Teknik heyetle istişare ettik, neredeyse son 30 yıldır hiç aktif olmayan dereler bu sene aktif hale geldi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Niğde, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Niğde'de Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
