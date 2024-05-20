Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla 'Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler' yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla 'Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler' yarışması düzenlendi

Niğde\'de sağlıklı yaşam temasıyla \'Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler\' yarışması düzenlendi

Niğde'de düzenlenen 'Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler' yarışmasında, öğrencilerin sağlıklı yaşam konulu projeleri sergilendi. Yarışmaya 45 okul katıldı ve 26 proje finalde sergilenmeye hak kazandı. Niğde Valisi, projelerin sergisini gezerek katılımcılara belgelerini takdim etti ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

20.05.2024 13:11
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Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasının gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul ile lise kademelerinde toplam 45 okulun katıldığı yarışmada, öğrenciler yaptıkları projeleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüriye sundu.

Jüri üyeleri tarafından yapılan ön eleme sonucunda 26 proje finalde sergilenmeye hak kazandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Öğretmenevi'ndeki projelerin sergisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Katılımcılara belge takdim eden Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de ciddi sağlık sorunlarının olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşamın hayatın her alanında uygulanması gerektiğine işaret eden Çelik, projelere katkıda bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla 'Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler' yarışması düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla 'Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler' yarışması düzenlendi - Son Dakika
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