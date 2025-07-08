Niğde\'de şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman toprağa verildi

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Şehidin kızı Kübra Yaman (10), "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı.

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye getirildi. Sabiye Yaman ile evli olan, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu bulunan şehit Yaman için bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Edikli Beldesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BUNLARI SANA TOPLADIM BABA, NEREYE GİTTİN'

Şehidin yakınları, uzun süre tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Bakan Tunç, acılı aileye başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.