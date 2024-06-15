Niğde'de Şiddetli Fırtına Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Güncel

Niğde'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi zarar gördü, bazı elektrik kabloları koptu, kentin farklı noktalarında yangın çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte AFAD ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı.