Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili kardeşler T.Y. ve V.Y'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Gözaltı - Son Dakika
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