Niğde'de Tarım Araştırmaları Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Tarım Araştırmaları Merkezi

Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Merkezi, tarım ve hayvancılıkta uygulama ve araştırmalar yürütüyor.

04.11.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım ve hayvancılık üzerine çalışmalar yürütüyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalar ile güçlendirirken, öğretim üyeleri de tarım ve hayvancılıktaki sorunlar üzerine araştırmalar yürütüyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, modern tesisi ve yapılan araştırmalarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencilerinin uygulama yapma imkanı bulduğu merkezde, ülkenin tarım ve hayvancılığına katkı sunan araştırmalar yürütülüyor. Bölge çiftçilerine yönelik çalışmalar da yapan merkezde öğrenciler ve öğretim üyelerinin uygulama ve araştırma çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, 2017'de açılan merkezin amacının tarım ve hayvancılıkta sorunların tespitine yönelik araştırmalar yapmak olduğunu belirtti. Şekeroğlu, "Merkezimizde bitkisel ve hayvansal tarım olmak üzere iki branş var. Burada hayvansal tarımda süt sığırcılığı işletmesi, koyunculuk araştırma uygulama birimi ve tavukçuluk birimi ile yumurtacılık uygulama araştırmaları yapıyoruz. Arıcılığa yönelik de uygulama ve araştırma görevimiz de bulunmakta. Hayvancılıkta özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla bitkisel tarımda uygulamalar yapıyoruz. Mısır, yonca, arpa veya buğday gibi hayvanların ihtiyacı olan kaba yemleri merkezimizde sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Tarım Fakültesi öğrencileri merkezde uygulama yapıyor

Bitkisel üretim yaparak toprağı ıslah ettiklerini ve üretime kazandırdıklarını belirten Şekeroğlu, Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bitkisel üretimdeki öğrencilerin uygulama ve araştırma altyapılarını da sağladıklarını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde eğitim alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise, merkez sayesinde uygulama ve tez konularına yönelik araştırma yapma imkanına sahip olduklarını aktardılar.

Kaynak: İHA

Ayhan Şahenk, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Niğde, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Tarım Araştırmaları Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Tarım Araştırmaları Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.