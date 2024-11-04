Niğde'de Tarım Araştırmaları Merkezi

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Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım ve hayvancılık üzerine çalışmalar yürütüyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalar ile güçlendirirken, öğretim üyeleri de tarım ve hayvancılıktaki sorunlar üzerine araştırmalar yürütüyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, modern tesisi ve yapılan araştırmalarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencilerinin uygulama yapma imkanı bulduğu merkezde, ülkenin tarım ve hayvancılığına katkı sunan araştırmalar yürütülüyor. Bölge çiftçilerine yönelik çalışmalar da yapan merkezde öğrenciler ve öğretim üyelerinin uygulama ve araştırma çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, 2017'de açılan merkezin amacının tarım ve hayvancılıkta sorunların tespitine yönelik araştırmalar yapmak olduğunu belirtti. Şekeroğlu, "Merkezimizde bitkisel ve hayvansal tarım olmak üzere iki branş var. Burada hayvansal tarımda süt sığırcılığı işletmesi, koyunculuk araştırma uygulama birimi ve tavukçuluk birimi ile yumurtacılık uygulama araştırmaları yapıyoruz. Arıcılığa yönelik de uygulama ve araştırma görevimiz de bulunmakta. Hayvancılıkta özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla bitkisel tarımda uygulamalar yapıyoruz. Mısır, yonca, arpa veya buğday gibi hayvanların ihtiyacı olan kaba yemleri merkezimizde sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Tarım Fakültesi öğrencileri merkezde uygulama yapıyor

Bitkisel üretim yaparak toprağı ıslah ettiklerini ve üretime kazandırdıklarını belirten Şekeroğlu, Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bitkisel üretimdeki öğrencilerin uygulama ve araştırma altyapılarını da sağladıklarını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde eğitim alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise, merkez sayesinde uygulama ve tez konularına yönelik araştırma yapma imkanına sahip olduklarını aktardılar.