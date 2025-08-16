Niğde'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Niğde'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde\'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
16.08.2025 19:19
Niğde'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Niğde'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkisinde 34 KBJ 064 plakalı tır, aynı yönde giden 01 DJU 33 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan C.T. (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:28
