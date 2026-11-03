Niğde\'de trafik ekipleri 301 öğrenciye güvenli geçiş ve emniyet kemeri eğitimi verdi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 301 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Aliya İzzet Begoviç İlkokulunda 52, Fertek Özel Eğitim Okulunda 71, Atatürk Ortaokulunda ise 178 öğrenciye, "trafikte güvenli geçiş noktaları" ile "emniyet kemeri kullanımının önemi ve faydaları" hakkında bilgi verdi.

Ekipler, öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirici broşür de dağıttı.