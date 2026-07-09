Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Efendibey Mahallesi'nde E.A. (20) idaresindeki 51 ABV 001 plakalı otomobil, Eren Kızıltepe (16) yönetimindeki 51 AEP 562 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Kızıltepe, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kızıltepe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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