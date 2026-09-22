Niğde\'de üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü hastanede tedaviye alındı

Niğde'de üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü hastanede tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de Kale Mahallesi Adana Caddesi'nde üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü tedaviye alındı.
Niğde'de otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.
Kale Mahallesi Adana Caddesi'nde R.E.H. yönetimindeki 33 BBV 170 plakalı otomobil, üst geçitten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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