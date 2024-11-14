Niğde'de Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Niğde'de çantasında uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor- Altunhisar kara yolunda durdurduğu bir otomobilde kimlik kontrolü sırasında bir kişiden şüphelendi.

Jandarma ekipleri, zanlının tavırlarından şüphelenerek otomobilde arama yaptı.

Zanlının çantasında 1118 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.