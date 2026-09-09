Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda uyuşturucu, sentetik hap ve nakit ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 26 sentetik uyuşturucu hap, 3 cam aparatı, 800 lira ve 50 dolar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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