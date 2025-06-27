Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu Kemerhisar gişeleri çıkışında bir araçta ve içerisindeki kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap ile 4 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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