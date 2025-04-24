Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 984,5 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, hassas terazi ve 25 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, iki suçtan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari de yakalanarak cezaevine teslim edildi.