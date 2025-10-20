Niğde'de Yangında Yaşamını Yitiren Adam - Son Dakika
Niğde'de Yangında Yaşamını Yitiren Adam

20.10.2025 12:19  Güncelleme: 15:13
Erdal Öner, bahçesinde ateş yakarken fenalaşıp alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde, bahçesinde temizlik yapmak için kuru otları yakan 63 yaşındaki Erdal Öner, fenalaşarak yere yığıldı. Alevlerin arasında kalan talihsiz adam, yaşamını yitirdi.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Olay, dün gece saatlerinde Niğde'nin Gümüşler beldesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde temizlik yapmak amacıyla kuru otları yakan Erdal Öner, bir anda fenalaşarak yere düştü. Alevlerin arasında kalan Öner, kendi imkânlarıyla dışarı çıkamadı.

Durumu fark eden çevredekiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bahçedeki otları yaktı, alevlerin arasında hayatını kaybetti

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Erdal Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın olaydan önce kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Öner'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

14:54
CHP’li Başarır’ın “Namus“ çıkışına AK Parti’den sert tepki
CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den sert tepki
14:32
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
14:12
Hatay’da sel Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı
13:54
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı Yeni ayrıntılar
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar
12:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ’’düşman’’ deme alçaklığına cüret edemez
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez
12:31
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
24 saat son dakika haber yayını
