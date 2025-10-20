Niğde\'de Yangında Yaşamını Yitiren Adam

Niğde'nin Gümüşler beldesinde, bahçesinde temizlik yapmak için kuru otları yakan 63 yaşındaki Erdal Öner, fenalaşarak yere yığıldı. Alevlerin arasında kalan talihsiz adam, yaşamını yitirdi.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Olay, dün gece saatlerinde Niğde'nin Gümüşler beldesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde temizlik yapmak amacıyla kuru otları yakan Erdal Öner, bir anda fenalaşarak yere düştü. Alevlerin arasında kalan Öner, kendi imkânlarıyla dışarı çıkamadı.

Durumu fark eden çevredekiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Erdal Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın olaydan önce kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Öner'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.