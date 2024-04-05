Niğde\'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu

Niğde'de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada özel halk otobüsü sürücüsü pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 35 UDH 10 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A.M. ile önünde seyreden özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Otobüsten inen M.E. elindeki sopayla otomobilin camını kırdı.
Bunun üzerine Y.A.M. aracındaki pompalı tüfekle otobüsün içine kaçan şoför M.E'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan M.E, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı Y.A.M. gözaltına alındı.
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