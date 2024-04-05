Niğde'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
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Niğde'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu

Niğde\'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü M.E. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Tartışma sonucunda otobüsten inen M.E, otomobilin camını kırdıktan sonra Y.A.M. tarafından pompalı tüfekle ateşe tutuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan şoför M.E. hastaneye kaldırıldı ve zanlı Y.A.M. gözaltına alındı.

05.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Niğde'de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada özel halk otobüsü sürücüsü pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 35 UDH 10 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A.M. ile önünde seyreden özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Otobüsten inen M.E. elindeki sopayla otomobilin camını kırdı.

Bunun üzerine Y.A.M. aracındaki pompalı tüfekle otobüsün içine kaçan şoför M.E'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayağından yaralanan M.E, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Y.A.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Niğde, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

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