Niğde'de Yöresel Gıda Ürünleri Kursu Başarıyla Tamamlandı

Niğde'de Yöresel Gıda Ürünleri Kursu tamamlandı

NİĞDE - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Niğde İl İrtibat Ofisi koordinasyonunda, Niğde Valiliği himayelerinde düzenlenen Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu başarıyla tamamlandı.

TKDK'nın IPARD destek programları kapsamında düzenlenen kursta katılanlara tıbbi aromatik bitki üretimi, arıcılık, seracılık, kırsal turizm ve yöresel gıda üretimi gibi alanlarda mesleki yeterlilik eğitimleri verildi. Yerel kalkınmaya katkı sunması ve kadın istihdamının artırması amacı taşıyan eğitimleri başarı ile tamamlayan katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi. Niğde Valisi ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, kursun kırsal kalkınmaya olan katkısı vurgulandı.

Vali Çelik sertifika töreninde yaptığı açıklamada, "IPARD kendi çıktığı çağrılarda özellikle mesleki yeterlilik istiyor. Kursun ardından sertifikaları alan kişiler, bundan sonraki süreçte IPARD'ın proje çağrılarına daha rahat bir şekilde başvurabilecekler. Kursu başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız sertifikaları ile bu projelerde daha ön planda olacak. Yöresel ürün üretme konusunda aldıkları eğitimle kollarına altın bilezik takmış oldular. Niğde Belediyesi ile birlikte belediye üretilecek yöresel ürünleri pazarlayabilecekleri bir mekanda sunacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Niğde Valisi Cahit Çelik ve protokol üyeleri kursiyerlere sertifikalarını verdi.