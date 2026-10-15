Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 256 okul servis personeline trafik eğitimi verdi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 256 okul servis personeline trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerinin İnci Kadıoğlu Toplantı Salonu'nda 256 okul servis sürücüsü ve rehber personele trafik eğitimi verdiğini bildirdi. Eğitim sonrasında katılımcılara trafik kurallarını anlatan broşürler dağıtıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförleri ve rehber personele trafik bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince İnci Kadıoğlu Toplantı Salonu'nda 256 okul servis sürücüsü ve rehber personele yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
Eğitimlerin ardından katılımcılara trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kaynak: AA
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