Niğde Kiledere'de motosiklet şarampole devrildi, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Niğde Kiledere'de motosiklet şarampole devrildi, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

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Niğde Kiledere\'de motosiklet şarampole devrildi, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
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Niğde merkeze bağlı Kiledere kasabasında hatalı sollama yapan motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yola savrulan 66 yaşındaki sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

NİĞDE'de hatalı sollama yaparken kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü H.M.E. (66) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Kiledere kasabasında meydana geldi. H.M.E. yönetimindeki motosiklet, hatalı sollama yaparken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından H.M.E.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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