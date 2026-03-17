Niğde'nin Kabak Musakka Lezzeti - Son Dakika
Niğde'nin Kabak Musakka Lezzeti

17.03.2026 11:36
Niğde'de yaz aylarında popüler olan kabak musakka, yöresel mutfağın vazgeçilmez bir yemeği.

Niğde'de genellikle yaz aylarında tüketilen kabak musakka, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Niğde mutfağının geleneksel yemeklerinden kabak musakkanın yapımı anlatıldı.

Bölgede yaz aylarında bolca yetiştirilen taze kabakların, domates, biber, soğan, sarımsak, baharat ve ince bulgurla pişirilmesiyle hazırlanan kabak musakka, hem sade hem de besleyici olması nedeniyle yıllardır Niğde mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında bulunuyor.

Kentin kırsal bölgelerinde odun ateşinde ağır ağır pişirilen yemek, farklı illerde de isteğe göre pirinç ve kıymayla hazırlanıyor.

Kabak musakkanın tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Gülay Bozkurt, Niğde'nin yerel ürünleriyle hazırlanan kabak musakkanın yöresel mutfağın sadeliğini ve doğallığını temsil ettiğini söyledi.

Kabak musakkanın hafifliği ve doyuruculuğuyla geleneksel ev yemekleri kültürünü yansıttığını belirten Bozkurt, yemeğin genellikle yaz aylarında taze sebzelerle hazırlandığını kaydetti.

Kabak musakka için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

6 kabak1 kuru soğan3 diş sarımsak4 yeşil biber3 domates1 tatlı kaşığı biber salçası1 tatlı kaşığı domates salçası1 çay kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı pul biber1 çay kaşığı toz biber1 çay kaşığı kimyon1 tatlı kaşığı tuzYarım su bardağı bulgurYarım çay bardağı zeytinyağıSüslemek için (isteğe göre)

DereotuYapılışı

1. Tencereye zeytinyağı konulur.

2. Üzerine doğranmış kuru soğan ve sarımsak eklenir.

3. Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra doğranmış biberler ve salça eklenir.

4. Salçanın kavrulmasının ardından domatesler eklenir.

5. Ardından toz ve pul biber eklenen malzemeler 5 dakika kısık ateşte kavrulur.

6. Kavurma işleminden sonra doğranmış kabaklar eklenerek malzemeler karıştırılır.

7. Daha sonra yaklaşık 3 su bardağı kadar sıcak su eklenir.

8. Sudan sonra bulgur, karabiber, kimyon ve tuzu eklenir.

9. Tüm malzemeleri ekledikten sonra yemek kısık ateşte 30 dakika pişmeye bırakılır.

10. Yemek suyunu çektikten sonra üzerine isteğe göre dereotuyla servis edilebilir.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'nin Kabak Musakka Lezzeti - Son Dakika

SON DAKİKA: Niğde'nin Kabak Musakka Lezzeti - Son Dakika
