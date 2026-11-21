Niğde'nin Sazlıca beldesinde 25 yaşındaki Kuddusi Yılmaz'ın ölü bulunduğu belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Sazlıca'da 25 yaşındaki Kuddusi Yılmaz, ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
NİĞDE'de Kuddusi Yılmaz (25), ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Sazlıca beldesinde meydana geldi. Kuddusi Yılmaz'ın yerde hareketsiz yattığını gören aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuddusi Yılmaz'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?