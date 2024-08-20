Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Mekanda Erişimde Turuncu Bayrak Adayı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Mekanda Erişimde Turuncu Bayrak Adayı Oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim Fakültesi, engelli öğrencilere yönelik mekanda erişim konusunda yaptığı çalışmalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Turuncu Bayrak' adayı olmaya hak kazandı.

20.08.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim Fakültesi engelli öğrencilere yönelik mekanda erişim konusunda yaptığı çalışmalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün düzenlediği "Engelsiz Üniversite Ödülleri"ne başvuran NÖHÜ Eğitim Fakültesi, fiziksel ortamlarda mekanda erişim konusunda hayata geçirdiği projelerle gerekli kriterleri sağladı.

Fakülte, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında "Mekanda Erişim" kategorisinde "Turuncu Bayrak" ödülüne aday olmaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yaşamın her alanında olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının içinde de engelli bireylerin engelsiz bir yaşam olanağına sahip olmaları gerektiğini belirterek, "Bu hususta farkındalık oluşturarak gerekli çalışmalarla engellerini minimum seviyede hissedecekleri bir ortam oluşturulması en büyük görevimiz. Eğitimin her anlamda eşit olması gerekiyor. Engelli öğrencilerimizin eğitime ulaşacağı yollardaki tüm engelleri kaldırmak bir eğitimci olmanın yanı sıra aynı zamanda bir insanlık görevi." ifadelerini kullandı.

NÖHÜ Tıp Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi daha önce aynı kategoride "Turuncu Bayrak" ödülü almıştı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Mekanda Erişimde Turuncu Bayrak Adayı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti
15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Mekanda Erişimde Turuncu Bayrak Adayı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement