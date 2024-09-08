Niğde Üniversitesi'nde Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
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Niğde Üniversitesi'nde Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Niğde Üniversitesi\'nde Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ekilen 200 dekar silajlık mısırın hasadı başladı. Üniversite, kaba yem ihtiyacını kendi ürettiği silajlık mısır, yonca ve arpa gibi ürünlerle karşılıyor.

08.09.2024 13:46
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki hayvancılık faaliyetlerinde kullanmak üzere kaba yem üretmek amacıyla ekilen 200 dekar silajlık mısırın hasadı başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez bünyesindeki yaklaşık 115 büyükbaş ve 200 küçükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacı, merkezin ürettiği silajlık mısır, yonca, arpa gibi ürünlerle karşılıyor.

Öte yandan, hayvanların yıllık kaba yem ihtiyacını karşılamak için 200 dekar arpa, buğday ve yonca ekimi yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, hayvanlar için kullanılan kaba yemin merkezin kendi olanaklarıyla üretildiğini belirtti.

Merkezin katma değerli ürün üreterek maddi anlamda güçlü hale geldiğini aktaran Uslu, "Her alanda üreten üniversite modelimizle ülkemize ve bölgemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Merkezimizde yaklaşık 130 ton yonca ve 650 ton silaj üretimi gerçekleştiriliyor, ayrıca buğday ve arpa üretiminin yanında yan dal olarak da üretilen sap hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. Son 3 yılda 1000 dekar araziyi tarım uygulamalarına kazandırdık. Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bu üretim politikasıyla kısa bir süre içerisinde kaba yem ihtiyacını kendi olanaklarıyla karşılayacak duruma geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ayhan Şahenk, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Üniversitesi'nde Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika

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