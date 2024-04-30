Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Kedi Evi Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Kedi Evi Projesi Hayata Geçirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Kedi Evi Projesi Hayata Geçirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan Kedi Evi Projesi ile sahipsiz kedilerin barınma ve beslenme sorunları çözülüyor. Hayvan Dostları Kulübü (HAYDOK) gönüllüsü gençler, gönüllülerin bağışlarıyla yaptırılan kedi evlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumların bahçelerine yerleştiriyor. Proje kapsamında kulübelerin sokaklarda zarar görmemesi için ilk olarak kurumlarda yer alması planlanmıştır. Ayrıca, projenin büyütülerek kent geneline yayılması ve okul, hastane bahçelerine de kedi evlerinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

30.04.2024 12:54
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerince hayata geçirilen Kedi Evi Projesi ile sahipsiz kedilerin barınma ve beslenme sorunları çözülüyor.

Hayvan Dostları Kulübü (HAYDOK) gönüllüsü gençler, sahipsiz kediler için başlattıkları proje kapsamında gönüllülerin bağışlarıyla yaptırılan kedi evlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumların bahçelerine yerleştiriyor.

HAYDOK Başkanı İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sümeyye Özden, AA muhabirine, sahipsiz kedilere daha konforlu yaşam oluşturmak istediklerini söyledi.

HAYDOK olarak 200'e yakın gönüllü öğrenciyle sosyal sorumluluk projeleri hazırladıklarını anlatan Özden, Kedi Evi Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

İlk etapta kulübelerin sokaklarda güvende olmayacağını düşündüklerini ifade eden Özden, "Yaptığımız kulübelerin dışarıda zarar göreceğini düşündük. Bundan dolayı ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yapmayı planladık." dedi.

Kurumun kedilerin beslenme ve bakımını üstlendiğini belirten Özden, şöyle konuştu:

"Fakat barınma alanlarının olmadığını söylediler. Yapmış olduğumuz kulübeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlara vermeyi ve burada zarar görmeyeceğini düşündük. Kediler orada rahat bir şekilde barınabilecek. Kurum bünyesindeki sevgi evleri, yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde yaşayan bireylere de etkinlik olmasını istedik. Boyalarımızı aldık ve orada barınan çocuklarla yapmış olduğumuz kulübelerin üzerine resimler çizdik."

"Projeyi büyütmek istiyoruz"

Özden, ilk etapta 10 kedi evini kurumların bahçesine yerleştireceklerini anlattı.

Kulübeleri kendi imkanlarıyla temin ettiklerini vurgulayan Özden, "Projeyi büyütmek ve kent geneline yaymak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik ile görüşme sağlayıp okul ve hastane bahçelerine de yaymayı hedefliyoruz. Buralara mama ve su kapları koyarak süreklilik oluşturmayı, daha sonra güvenli bulduğumuz mahalle ve esnaflara da kedi evi teslim etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Kurumdaki bireylerin kendilerini iyi hissetmelerini istedik"

Kulüp gönüllüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yiğit Çelik de kedi evi yetersizliği nedeniyle projeyi geliştirdiklerini anlattı.

HAYDOK gönüllülerinden toplanan bağışlarla kedi evleri yaptırdıklarını belirten Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde barınan bireylerin hayvanlara bakarak kendilerini iyi hissetmelerini istedik. Bu sayede belki de hayatlarındaki eksikliği gidermiş ve güzel bir duygu yaşatmış olacağız." dedi.

Hayvanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Çelik, ilk kez böyle bir projede yer aldığını, hayvanların yanı sıra insana da dokunacak olmanın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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