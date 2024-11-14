Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 130 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 130 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 130 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan 130 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

14.11.2024 16:49
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan 130 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, öğrencilerin vicdani temizliğin simgesi beyaz önlükleriyle çok iyi hekim olacaklarını söyledi.

Tıp Fakültesinin 2017'de öğrenci alarak eğitim öğretime başladığını aktaran Uslu, geçen yıl ikinci dönem mezunlarını verdiğini hatırlattı.

Fakültede 700'e yakın öğrenci ve 100'ü aşkın öğretim elemanı bulunduğunu vurgulayan Uslu, "Ülkemizin sağlık sisteminin güçlü ve önemli bir parçası olan fakültemiz sürekli gelişmekte. Biz de üniversite yönetimi olarak fakültemizin sürekli gelişmesi ve büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu dönem fakültemize yeni katılan 130 öğrencimize önlüklerini giydireceğiz. Önlük giyecek her öğrencimizi ayrı ayrı kutluyor, kıymetli ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir de beyaz önlük giymenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Tıp alanında donanımlı hocalar olduğunu belirten Akdemir, "Tıp eğitimi usta çırak ilişkisidir, sizler daimi istekli olmanız halinde hocalarınızdan her zaman faydalanabileceksiniz." dedi.

Konuşmaların ardından 130 öğrenciye beyaz önlük giydirilen törene, Vali Yardımcısı Abdüssamed Yiğit, Belediye Başkan Vekili Bilal Vural, İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 130 tıp öğrencisi 'beyaz önlük' giydi - Son Dakika

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