Niğde Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Niğde Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

Niğde Tanıtım Günleri İstanbul\'da Başladı
09.07.2026 19:57
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Niğde Valiliği ve NİĞDEF öncülüğünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, kentin kültürü, el sanatları ve yöresel lezzetleri tanıtılıyor. Bakan Gürlek ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açılış yapıldı; etkinlik 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Niğde Valiliği himayesinde, Niğde Dernekler Federasyonu (NİĞDEF) öncülüğünde düzenlenen Niğde Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Törende katılımcılara telefonla hitap eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, programı dolayısıyla gelemediğini ancak gönlünün katılımcılarla olduğunu belirterek, "Nevşehir, Niğde ve Aksaray, aynı bölgenin toprağıyız, insanıyız. Birlikteyiz, beraberiz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, törende yaptığı konuşmada, özellikle bilişim, internet ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel kültür emperyalizmiyle karşı karşıya kalındığını aktararak, "İşte tam bu noktada küresel kültür emperyalizmine karşı direniş noktalarını oluşturan bu sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar çok anlamlı ve desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar geleneklerimizi, göreneklerimizi, ananelerimizi, değerlerimizi yaşıyor, yaşatıyor ve sonraki nesle aktarıyor. Çok önemli çalışma." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, tanıtım günlerinin organizasyonunu gerçekleştirenlere teşekkür ederek, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül de şunları söyledi:

"Buradaki organizasyonlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız, Gençlik ve Spor Bakanı'mız, AK Parti İl Başkanı'mızın koordinasyonuyla bu hale geldi. İstanbul'umuzda yaklaşık 25-30 yıldır Hemşehri Günleri yapılıyor. Zaman zaman kesintiye uğrasa da farklı yerlerde yapılmaya devam ediyor. Hemşehrilerimiz, derneklerimiz, federasyonlarımız bu ihtiyacı dile getirince İstanbul'umuzun en güzel mekanlarından birinde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bu tesisler oluşturuldu. Valilik olarak biz de koordinasyonunu yapıyoruz."

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de Niğde'yi yalnız geçmişiyle anlatmanın eksik kalacağını, kadim şehrin tarihinden aldığı güçle gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Bereketli toprakları, güçlü üretim kültürü, gelişen sanayisi, madencilik potansiyeli ve yükselen turizm vizyonuyla kentin geleceğe güvenle yürüdüğünü aktaran Akmeşe, "Bu üretim gücünü tamamlayan en büyük zenginliğimiz ise eşsiz tabiatımız." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kentin binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, Niğde'nin yetiştirdiği kahramanlarıyla da çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Özdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in de Niğde'nin çok önemli değeri olduğunu vurgulayarak, kentin 15 Temmuz'da 6 şehit verdiğini anlattı.

Niğde'nin her zaman vatanının ve milletinin emrinde olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getiren Özdemir, "Tarihi ve doğasıyla kıymetli olan şehrimiz son dönemde sanayi anlamında da çok büyük atak gerçekleştirdi. Bu atakta en büyük pay Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılmasıyla oldu. Tüm Niğde adına Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri etkinliğin açılış kurdelesini kesti.

Niğde'nin kültürel değerleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlik, 12 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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