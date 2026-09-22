Niğde Ulukışla'da Karayolları kamyonetine çarpan otomobilde 1 yolcu öldü, 3 yaralandı - Son Dakika
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Niğde Ulukışla'da Karayolları kamyonetine çarpan otomobilde 1 yolcu öldü, 3 yaralandı

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Niğde Ulukışla\'da Karayolları kamyonetine çarpan otomobilde 1 yolcu öldü, 3 yaralandı
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Niğde Ulukışla'da, Niğde-Adana Otoyolu Başmakçı mevkisinde otomobil, emniyet şeridinde bulunan Karayolları kamyonetine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti; araç sürücüleri ile kamyonetteki 1 kişi Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

E.L. idaresindeki 34 GSJ 441 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Başmakçı mevkisinde yolda çalışma yapmak için emniyet şeridinde bulunan A.K. yönetimindeki 38 AHP 205 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Levent'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile kamyonette bulunan B.Ö, sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde Ulukışla'da Karayolları kamyonetine çarpan otomobilde 1 yolcu öldü, 3 yaralandı - Son Dakika
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