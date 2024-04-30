Niğde Ulukışla ilçesinde zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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Niğde Ulukışla ilçesinde 3 tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

D.K'nin idaresindeki 06 DAB 053 kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda Z.Y'nin kullandığı 31 VS 634 plakalı tırla çarpıştı.

Arkadan gelen iki tır ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada D.K. ile Z.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı.