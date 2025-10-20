Niğde Üniversitesi'nden Atık Yönetiminde Başarı - Son Dakika
Niğde Üniversitesi'nden Atık Yönetiminde Başarı

20.10.2025 11:24
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, atıklardan 1,5 milyon lira gelir elde ederek döngüsel ekonomi sağladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde toplanarak ekonomiye kazandırılan atıklardan bu yıl 1,5 milyon liraya yakın gelir elde edildi.

Üniversitede 2018'de kurulan 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi, bu yıl lisanslı geri dönüşüm firmalarına 100 ton kağıt, 30 ton plastik ve 20 ton cam sattı.

Merkezde plastik, kağıt, metal ve cam gibi atıkların ayrıştırılmasıyla hem çevresel sürdürülebilirliğin desteklemesi hem de örnek bir kampüs modeli oluşturulması hedefleniyor.

Üniversite, toplanan atıklarını döngüsel ekonomiye kazandırarak çevre alanında ön plana çıkan ve öncü bir üniversite haline gelmeyi de amaçlıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, AA muhabirine, üniversitede 2018'den beri atık yönetimiyle ilgili çalıştıklarını söyledi.

Atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılması için depolandığını anlatan Deveci, üniversite içerisinde yürüttükleri farkındalık faaliyetleriyle atık kalitesinde de artış gözlemlendiğine dikkati çekti.

"Kentteki atık yönetimine de katkı sağlıyoruz"

Topladıkları atıkları kentteki lisanslı geri dönüşüm firmalarına sattıklarını dile getiren Deveci, şöyle konuştu:

"Bu yıl da 100 ton kağıt, 30 ton plastik ve 20 tonun üzerinde de cam biriktirdik. Atıklarımızı açık artırmayla döngüsel ekonomiye kazandırdık. Yaklaşık 1,5 milyon liraya yakın üniversitenin bütçesine katkı sağladık. Bu üniversiteler için çok kritik bir konu. Kentteki atık yönetimine de katkı sağlıyoruz. Her geçen yıl topladığımız atıklar artıyor. Geçen yıl 50 ton civarında kağıt biriktirmişken, bu yıl 100 tonun üzerine çıktık. Diğer atıklarda aynı şekilde."

Deveci, atıklardaki depozito iade sisteminin vatandaşların dikkatini çektiğini ifade ederek, bu uygulamanın ilk olarak Sakarya'da başladığını kaydetti.

Kentte depozito iade sisteminin verimli olacağına inandığını, böylelikle sürdürülebilirliğe, ihracata ve karbon ayak izine destek olacaklarını dile getiren Deveci, "Üniversitedeki çalışanlar sıfır atık sistemini burada gördüklerinde evlerinde de aynı sistemin işlemesini istiyor. Oturdukları sitelerde, evlerin balkonlarında ve bahçelerinde atık konteynerlerinin ayrı olması için talepte bulunuyorlar. Bu da belediyenin atık yönetim sistemine katkı sağlamış oluyor." diye konuştu.

"30'un üzerinde üniversiteye destek verdik"

Deveci, atık yönetim sisteminin verimli çalıştığını belirterek, diğer üniversitelere de bu konuda öncülük ettiklerini vurguladı.

Üniversitelerin atıklarını döngüsel ekonomiye kazandırmak için sistemi kaynağında görmelerini sağladıklarını anlatan Deveci, "Üniversiteleri ziyaret edip sistemin kurulmasına destek oluyoruz. Şu anda 30'un üzerinde üniversiteye destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. O üniversitelerdeki eğitimler ve farkındalık faaliyetlerine de destek veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Niğde Üniversitesi, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Niğde Üniversitesi'nden Atık Yönetiminde Başarı

Niğde Üniversitesi'nden Atık Yönetiminde Başarı
