Niğde Valiliği son bir haftada 262 şüpheli hakkında işlem başlattı, 3 tutuklama

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 262 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, vücut izlerinden 9 olay aydınlatıldı.

Kaçakçılık operasyonlarında da 6 zanlı yakalandı.

Trafik uygulama ve denetimlerinde ise 29 bin 831 araç kontrol edildi. İhlal tespit edilen 1873 sürücüye cezai işlem uygulandı, 96 araç trafikten men edildi.