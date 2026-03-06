Niğde Valisi Akmeşe'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Valisi Akmeşe'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

06.03.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akmeşe, mesajında, kadın haklarına dikkati çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bugünün, kadınların toplumsal hayattaki değerini ve katkılarını hatırlamanın önemli olduğunu vurgulayan Akmeşe, kadınların tarih boyunca gösterdikleri fedakarlık, cesaret ve azimle aile kurumunun temel direği olduklarını ifade etti.

Akmeşe, kadınların hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla toplumun gelişimine yön verdiğini vurguladı.

Güçlü bir toplumun ve müreffeh bir geleceğin inşasında kadınların emeği, birikimi ve katkısının vazgeçilmez olduğuna dikkati çeken Akmeşe, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınlara tanınan haklar, bu güçlü konumun daha da pekişmesini sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türk kadını, birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş, sosyal, hukuki ve siyasal alanlarda önemli kazanımlar elde etmiştir. Kadınların eğitimden istihdama, sosyal hayattan karar alma süreçlerine kadar her alanda etkin biçimde yer alması, ülkenin gelişimi ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere emeği, fedakarlığı ve üretkenliğiyle hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kutlamalar, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Valisi Akmeşe'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:05:56. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde Valisi Akmeşe'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.